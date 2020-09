Guia da Cozinha

Ingredientes do bolo prestígio cremoso



4 ovos

100 ml de óleo

1 xícara de açúcar (medidas da xícara 240 ml)

250 ml de leite morno

4 colheres de sopa de chocolate em pó

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Calda:

4 colheres de sopa de leite condensado

2 Colheres de sopa de chocolate em pó

1/2 xícara de leite

Para a cobertura de coco



1 caixinha de leite condensado

200 ml de leite de coco

50g de coco ralado

200g de creme de leite

1 colher de sopa de amido de milho



Modo de preparo



Para a massa do bolo, comece batendo no liquidificador os ovos, o óleo e o açúcar por 3 minutos. Em seguida, acrescente o leite e o chocolate em pó e bata por mais 1 minuto. Incorpore a farinha e o fermento em pó. Depois, despeje a mistura em uma forma de 33×22 untada e enfarinhada. Asse em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 45 minutos ou até espetar um palito e ele sair limpo. Retire do forno e faça furos na massa. Para a calda de chocolate, misture o leite condensado, o chocolate em pó e o leite, e despeje sobre a massa ainda quente. Para a cobertura de coco, misture todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre até a mistura engrossar. Coloque a cobertura em cima do bolo e finalize com coco ralado por cima.

Colaboração: Pri Confeiteira