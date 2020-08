Guia da cozinha

Ingredientes

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de açúcar

3 ovos

1 e 1/2 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar

Cobertura

1 lata de leite condensado

Coco ralado para polvilhar



Modo de preparo

Para fazer o bolo gelado de coco, bata a farinha de trigo, o açúcar, os ovos, o leite e o fermento em pó no liquidificador até ficar homogêneo. Transfira para uma fôrma retangular pequena, untada e enfarinhada, e leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até dourar. Deixe esfriar, corte o bolo em quadrados, passe no leite condensado e polvilhe com coco. Embrulhe, um a um, em papel-alumínio e leve à geladeira até o momento de servir.