Tempo: 45min

Rendimento: 8 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes do Bolo de coco gelado

5 ovos (claras e gemas separadas)

3 colheres (sopa) de manteiga

1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de leite de coco

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó químico

Manteiga e farinha de trigo para untar



Cobertura

1 xícara (chá) de leite condensado

1/2 xícara (chá) de leite de coco

200g de coco ralado



Modo de preparo

No liquidificador, bata as gemas, a manteiga, o açúcar, o leite de coco, a farinha e o fermento até formar uma massa homogênea. Transfira para uma tigela, junte as claras batidas em neve e misture delicadamente com uma colher. Despeje em uma fôrma de 22cm X 30cm untada e enfarinhada e leve ao forno médio, preaquecido, por 25 minutos ou até dourar levemente. Para a cobertura, misture o leite condensado, o leite de coco e espalhe sobre o bolo. Polvilhe com o coco ralado, corte em pedaços e sirva.