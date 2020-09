Guia da cozinha

Ingredientes do Bolo de chocolate de liquidificador

1 e 1/2 xícara (chá) de leite morno

4 ovos

4 colheres (sopa) de manteiga

2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de chocolate em pó

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar

Chocolate granulado para polvilhar



Recheio e cobertura

2 latas de leite condensado

4 colheres (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de creme de leite



Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até ficar homogêneo. Despeje em uma fôrma retangular pequena, untada e enfarinhada.

Leve ao forno médio, preaquecido, por 40 minutos, ou até dourar. Retire, deixe esfriar, desenforme e corte ao meio. Reserve.

Para o recheio, em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e cozinhe, sem parar de mexer, até começar a soltar do fundo da panela.

Desligue e recheie o bolo com 2/3 do brigadeiro branco. Misture o creme de leite com o restante do brigadeiro até uniformizar e cubra o bolo. Polvilhe com chocolate granulado e sirva.

COLABORAÇÃO: Denise Bologna Amantini