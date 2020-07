Tempo: 30min

Rendimento: 1 porção

Dificuldade: fácil

Ingredientes do Bolinho de carne escondido

200g de carne moída

1 colher (sopa) de cebola picada

2 colheres (sopa) de pão francês amanhecido molhado e espremido

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

2 colheres (sopa) de queijo mussarela ralado

3 fatias de bacon



Modo de preparo

Em uma tigela, misture a carne, a cebola, o pão, sal, pimenta e salsa a gosto. Então amasse bem até ligar. Divida a massa e abra uma bola na mão, reserve e repita o procedimento com o restante da carne. Em seguida, recheie com a mussarela e aperte bem as bordas para fechar. Envolva o bolinho com as fatias de bacon e coloque em uma assadeira. Logo após, leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até o bacon ficar crocante e dourado. Sirva acompanhado de salada verde.