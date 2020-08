Guia da cozinha

Ingredientes

2 medalhões de Filé mignon (100g)

3 colheres (sopa) de azeite

1/4 cebola picada

1 colher (sopa) de manteiga

50g de Cogumelo Portobelo

50g Cogumelo Paris

50g de presunto Serrano

1 colher (sopa) de farinha panko

4 unidades de Massa folhada

1 ovo

Sal e pimenta do reino à gosto



Creme de espinafre

100g de espinafre fresco

1/4 cebola picada

2 colher de sopa de manteiga

20g de farinha

200ml de leite integral

Noz moscada

Sal e pimenta do reino à gosto

Queijo parmesão para finalizar



Modo de preparo:

Tempere o filé mignon e sele no azeite em frigideira bem quente, retire e deixe esfriar em geladeira. Em uma panela, refogue a cebola na manteiga, acrescente os cogumelos, tempere com sal e pimenta e, depois, triture até formar uma pasta. Acrescente a farinha panko para engrossar e formar o purê. Antes de fazer a montagem, passe mostarda dijon no filé mignon.

Para a montagem, coloque a massa folhada por baixo, acrescente o presunto Serrano por cima e o purê de cogumelos. Em seguida, coloque o filé mignon por cima purê de cogumelos, e feche o filé com o presunto Serrano. Por último, envolva o beef Wellington com a massa folhada, e leve para geladeira por 10 minutos. Enquanto isso, aqueça o forno por 10 minutos a 200°C. Bata o ovo com água, retire o beef Wellington da geladeira e passe a mistura por cima da massa folhada. Coloque o beef Wellington numa assadeira antiaderente e leve ao forno por cerca de 20 minutos.

Para o creme de espinafre, comece fazendo um roux com metade da manteiga e a farinha. Coloque metade da manteiga em uma panela e refogue a cebola, e depois acrescente o espinafre, e refogue até murchar. Acrescente o roux até incorporar e o leite, tempere com sal, pimenta e noz moscada. Finalize com o parmesão por cima. Retire o beef Wellington do forno, e sirva com o creme de espinafre.