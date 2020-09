Guia da cozinha

Ingredientes da batata gratinada com milho

1kg de batata em cubos

Sal a gosto

1 lata de milho verde escorrido

1 xícara (chá) de azeitona verde picada

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

Molho

3 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de leite

Sal e noz-moscada ralada a gosto

1 caixa de creme de leite (200g)

Modo de preparo

Para o molho, em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e frite a farinha até amarelar, mexendo. Adicione o leite, aos poucos, mexendo até engrossar. Tempere com sal, noz-moscada, desligue e misture o creme de leite. Cozinhe a batata em uma panela com água fervente e sal até ficar al dente. Escorra e misture com o milho, a azeitona e o molho branco reservado. Transfira para um refratário, polvilhe com os queijos e leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até gratinar. Retire e sirva.

COLABORAÇÃO: Adriana Rocha