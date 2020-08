Guia da cozinha

Ingredientes da Batata-doce recheada

4 batatas-doces pequenas

Recheio

4 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

2 xícaras (chá) de folhas de espinafre picadas

2 xícaras (chá) de ricota amassada

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto



Modo de preparo

Embrulhe cada batata em papel-alumínio, coloque em uma fôrma e leve ao forno médio, preaquecido, por 1 hora ou até amaciar.

Espere esfriar e, com uma faca, faça um corte superficial sobre a batata, no sentido do comprimento, e reserve.

Para o recheio, em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 3 minutos.

Junte o espinafre, deixe murchar e refogue por 5 minutos. Transfira para uma tigela e misture a ricota.

Tempere com sal, pimenta e salsa. Distribua o recheio entre as batatas, regue com o azeite restante e leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos.

Sirva em seguida.

COLABORAÇÃO: Ângela Cardoso/Fernando Santos