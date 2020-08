Anéis de cebola com bacon

Guia da cozinha

Ingredientes

3 cebolas grandes

15 fatias finas de bacon

Molho

1 xícara (chá) de maionese

3 colheres (sopa) de mostarda

1 colher (sopa) de mel

Sal e pimenta-do-reino a gosto



Modo de preparo

Corte as cebolas em fatias grossas. Escolha as fatias que estão de tamanhos semelhantes. Em cada fatia enrole uma fatia de bacon, de forma que envolva toda a cebola. Prenda com palitos de dentes e coloque em uma fôrma. Leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 20 minutos ou até dourarem. Para o molho, em uma tigela, misture a maionese, a mostarda, o mel, sal e pimenta. Sirva os anéis de cebola mornos acompanhados do molho.

COLABORAÇÃO: Ângela Cardoso/Fernando Santos