247 - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), alertou para o fato de que a crise política pode atrapalhar o enfrentamento ao coronavírus no Brasil. Segundo o governo federal, o País tem pelo menos 66,5 mil confirmações e 4,5 mil falecimentos por causa da covid-19.

"Essa crise desses dois (Moro e Bolsonaro) não está me interessando. É um episódio medíocre da política brasileira, não estou com orgulho da atuação de um nem de outro", disse. O relato foi publicado na Coluna do Estadão.

De acordo com o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Alberto Beltrame (PA), "a gente vê crise política, crise da PF, ninguém fala do sofrimento das pessoas, da dor das famílias, me parece uma inversão de valores".