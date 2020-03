Vice Hamilton Mourão vem ao Amapá para debater a recriação do Conselho da Amazônia

Cleber Barbosa

da Redação

Nesta quinta-feira, 5, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, chega a Macapá e concederá entrevista coletiva à imprensa sobre reformulação do Conselho da Amazônia, que estava há muito tempo ocioso e que foi recriado em meio à polêmica provocada por críticas de governadores da região. À época, o governo federal alegou que o novo formato seria muito mais enxuto e eficiente e que qualquer ação do novo conselho seria precedida de diálogos com os chefes do Executivo de cada estado amazônico – que é a proposta das viagens que Mourão vem fazendo a algumas cidades da região Norte.

O encontro com os jornalistas amapaenses será às 12 horas, no Aeroporto Internacional de Macapá, no bairro Jesus de Nazaré. Ele também irá ser recebido no Palácio do Setentrião, pelo governador Waldez Góes, na parte da tarde. Não há confirmação de que ele deva pernoitar no Amapá.