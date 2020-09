TRT realiza maratona on-line de conciliação

Redação

Estão abertas as inscrições para interessados em buscar um acordo em processo que tramita na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Empregadores e trabalhadores podem contatar o TRT manifestando seu desejo em participar da Semana Regional de Conciliação até 18 de setembro.

Devido à pandemia da covid-19, as audiências irão ocorrer exclusivamente por videoconferência.

A Semana Regional de Conciliação será realizada pelos centros judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de 1º e de 2º Graus (Cejuscs) do Tribunal entre os dias 5 a 9 de outubro.

Como se inscrever

Os interessados em fazer o acordo podem enviar pedido pelo site do TRT ((www.trt23.jus.br), clicando no banner “Conciliação Trabalhista”. Também é possível mandar um e-mail para cejusc@trt23.jus.br (no ato, deve ser informado o número do processo, o telefone de contato, o telefone e e-mail da parte contrária e o interesse na tentativa de conciliação).

As manifestações também podem ocorrer diretamente nos processos, via petição judicial.

Em caso de dúvidas, patrões, empregados e advogados podem entrar em contato com o TRT pelo telefone (65) 3648-4090 ou via WhatsApp, mandando uma mensagem para (65) 3648-4097.

Além dos processos inscritos, a Semana Regional de Conciliação irá realizar audiências virtuais em processos selecionados, encaminhados pelas varas do trabalho (1º grau) e gabinetes de desembargadores (2º grau).