Thiago Silva destina R$ 1 mi para construção de escolas

REDAÇÃO

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) destinou uma emenda parlamentar na ordem de R$ 1 milhão para construção de duas novas escolas estaduais em Rondonópolis. Uma unidade será construída no bairro Alfredo de Castro, a outra no Mathias Neves.

A preocupação do parlamentar com a região é suprir uma demanda de quase 2.000 estudantes, que hoje precisam buscar espaços educacionais fora da região que residem. “Essas duas regiões já contam com uma população de aproximadamente 10 mil habitantes e demanda por escolas é cada vez mais urgente. Sabemos de casos de jovens que estudam quase 10km longe de casa, isso impacta diretamente no aprendizado dos alunos e gera grande preocupação para os pais”.

A boa articulação do deputado, junto à Secretaria de Estado da Educação deve garantir as novas escolas num curto espaço de tempo. A construção das duas escolas já aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Governo (CONDES), órgão vinculado ao Governo do Estado. “Estamos sempre em constantes conversas com a Seduc. A secretária Marioneide Kliemaschewsk tem se mostrado muito sensível a ampliação das unidades de educação e também comprometida com um cronograma de execução. Tenho certeza que essas duas unidades serão inauguradas em breve, pois com a destinação da emenda, a Seduc já vai iniciar o processo de licitação ”.

A educação de qualidade é marca registrada do deputado Thiago Silva, que acompanha o legislador desde os tempos na Câmara de Rondonópolis. Durante todo o ano de 2019, primeiro de mandato na Assembleia Legislativa, Thiago procurou destravar obras em unidades que foram abandonadas pelo governo anterior. “Nos primeiros de 10 meses de 2019, conseguimos, junto com Seduc, concluir a reforma da Escola Emanuel Pinheiro, retomamos as obras na Escola Marechal Dutra. A tão esperada reforma total na Escola Adolfo Augusto de Moraes deve acontecer até agosto deste ano. Trabalhamos para fortalecer a educação e recuperar anos descaso promove pela gestão estadual anterior”.

Ainda em 2019 o legislador conseguiu, com o governo de Mato Grosso, a retomada da construção da escola no bairro Maria Tereza, iniciada em 2013. A obras recomeçaram em fevereiro de 2020. Quando estiver concluída, a nova unidade terá capacidade para atender quase mil alunos. O projeto contempla 16 salas de aula, laboratório de informática, quadra coberta, banheiros, vestiários, refeitório e cozinha.