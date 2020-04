Taxa de isolamento social durante quarentena de coronavírus sobe para 59% em SP no domingo; governo quer 70%

O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (13) durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo

De acordo com Doria, agora, o desafio é ultrapassar a barreira dos 60%. "Quanto melhor e maior for o isolamento mais rapidamente sairemos desta crise e voltaremos ao normal, por isso a convicção de que tudo vai passar, mas vai passar se nós pudemos ajudar", afirmou.

Na última quinta-feira (9), Doria já tinha anunciado que iria tomar medidas mais rígidas de quarentena no estado, inclusive com prisão para quem desrespeitasse as orientações, caso o índice de adesão ao isolamento social não alcançasse os 60% no final de semana. "Se nós não elevarmos para mais de 60% na próxima semana, a prefeitura [da capital] e o governo tomarão medidas mais rígidas. Eu queria evitar isso porque medidas mais rígidas significam que as pessoas poderão receber não só multa, advertência, mas também voz de prisão", disse o governador.