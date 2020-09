Serviço de coleta de lixo tem 100% da frota renovada

Redação

Começou a operar em Várzea Grande, a frota renovada de caminhões da coleta de resíduos na cidade. Quatorze novos caminhões zero quilômetros estão gradualmente substituindo os atuais, garantindo melhorias na segurança dos coletores e maior agilidade no recolhimento de lixo. A aquisição faz parte do processo de renovação da frota prevista em contrato com a empresa responsável pela coleta.

A principal mudança dos novos veículos será no compartimento com cabine estendida, agora com espaço para o motorista e coletores. “Garantimos mais segurança aos coletores e, além disso, os veículos são 100% automatizados, o que diminuirá consideravelmente o ruído dos caminhões, evitando transtornos à população na coleta realizada no período da noite”, destaca o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes.

Os caminhões contam com identidade visual e são equipados com kits compactadores. A coleta de resíduos é realizada em 100% dos bairros da cidade, 24 horas por dia. “Os caminhões novos otimizam a gestão de resíduos, contribuem para a agilidade na coleta, diminuição nos custos e, principalmente, respeito com os 150 funcionários que trabalham diretamente na coleta e com a sociedade várzea-grandense que paga seus impostos”, disse

De acordo com o secretário, a administração busca sempre melhorar os serviços públicos na cidade e a renovação da frota é exigida desde o edital de licitação e contratação da empresa. “Desses 14 novos caminhões, 12 trabalharam sete dias por semana, 24 horas por dia, e, dois serão reservas”, completa Breno Gomes.

De acordo com os dados da secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, no município são coletados diariamente, de 150 a 200 toneladas de resíduos sólidos e o gestor da pasta ressalta a importância do serviço e cuidados a serem tomados neste período de pandemia.

“É essencial que o lixo doméstico seja depositado em lixeiras ou em locais que estejam fora do alcance de animais, que por vezes acabam danificando os sacos e espalhando o lixo na rua. Essa medida ajuda na segurança e nos serviços prestado por esses profissionais que realizam a coleta. É importante reforçar também que todas as medidas de segurança são adotadas no sentido de resguardar a saúde dos prestadores de serviços (coletores) que realizam essa atividade. Obrigatoriamente esses profissionais já utilizam equipamentos de segurança como bota, luvas, máscaras, e álcool em gel. Os veículos também são higienizados a cada término de turno”, informou o gestor.