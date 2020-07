Segmento de academias de ginásticas pode acessar linha de crédito Fundeic Giro

REDAÇÃO

O segmento de profissionais e empresas ligadas à oferta de atividades físicas começou a ser atendido com uma linha de crédito para minimizar as dificuldades ocasionadas pela suspensão de suas atividades durante a pandemia. Com a linha Fundeic Giro, o Governo do Estado, por meio da Agência de Fomento – Desenvolve MT disponibilizou o financiamento de até R$ 50 mil para atividades que se enquadrem com microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas.

Com mais de mil academias em Mato Grosso, e aproximadamente 10 mil trabalhadores, o setor contou com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) que atuou junto ao órgão de fomento para encontrar formas de atender uma das principais demandas da categoria.

“Essa linha de crédito é muito importante para o segmento esportivo, um dos primeiros a ter os serviços suspensos na pandemia. Destaco aqui empenho da Secel, por meio do ex-secretário Allan Kardec e do adjunto Jefferson Carvalho, para essa conquista. Ao atender essa reivindicação, o Governo de Mato Grosso e a agência Desenvolve MT oferecem uma grande ajuda para que o setor e outras micro e pequenas empresas possam equilibrar seu fluxo de caixa e manter suas atividades e os empregos”, destaca o secretário de Cultura e Esporte e Lazer, Alberto Machado.

Além da carência de até seis meses e prazo de pagamento de até 42 meses, o crédito tem taxas de juros reduzidas e ainda bônus de adimplência, de 25% na taxa de juros após o período de carência.

Custeada com recursos do Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Fundeic), a linha de capital de giro, começou a ser concedida a partir de terça-feira (21.07), com processo de solicitação online na página da Desenvolve MT.

Para obter o crédito digital, o empresário vai primeiro fazer uma simulação do financiamento, verificar as condições de parcelamento e pagamento, e, em seguida, solicitar o crédito preenchendo os dados cadastrais da empresa e enviar.

O setor de crédito da agência entrará em contato por e-mail solicitando os documentos necessários para o empréstimo. A agência ressalta que a agilidade no envio da documentação correta garante um processo mais ágil.

O atendimento presencial está sendo realizado somente por agendamento, o cliente precisa ligar e fazer a solicitação. Já os canais virtuais de atendimento estão disponíveis de segunda à sexta, das 8hs às 17hs, conforme abaixo.

(65) 3613-7900

E-MAIL:contato@desenvolve.mt.gov.br