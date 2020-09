Sefaz não envia SMS avisando sobre premiação

Redação

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) não encaminha mensagens do tipo SMS ou whatsapp pelo Programa Nota MT. Qualquer contato desse tipo trata-se de fraude ou tentativa de golpe, portanto é importante que os consumidores estejam atentos e, por segurança, não forneçam qualquer tipo de informação que não seja pelos canais oficiais de comunicação.

O alerta é decorrente de denúncias de alguns contribuintes que receberam um SMS, em nome da pasta fazendária, informando que a pessoa foi contemplada com uma premiação do Nota MT. Conforme os relatos, os números que encaminham tais mensagens são com o DDD 65 e também de outros estados.

Uma das mensagens recebidas pelos usuários do Nota MT, solicitava que o cidadão entrasse em contato com determinado número de celular e informasse um código encaminhado pelo SMS. Após isso, a pessoa era orientada a se dirigir ao banco e ligar novamente para receber mais informações.

Tal ação se trata de um golpe, pois a Sefaz não solicita que os sorteados vá a alguma instituição bancária. Em alguns casos, quando há necessidade, a equipe gestora do Programa Nota MT entra em contato por telefone, mas sempre com a devida identificação dos servidores fazendários. As ligações são realizadas para orientar o sorteado que possui alguma irregularidade que impede o recebimento do prêmio.

Portanto, é preciso que os cidadãos estejam atentos a possíveis golpes para que evitem transtornos e denunciem, pelo site ou aplicativo do Nota MT, caso sejam alvos desse tipo de ação. As denúncias são recebidas e encaminhadas aos órgãos responsáveis para as devidas providências.

Como saber se foi sorteado?

A Secretaria da Fazenda informa que tudo o que o consumidor precisa saber sobre o Programa Nota MT está disponível no site www.nota.mt.gov.br ou no aplicativo de celular. No mesmo endereço é possível ver as datas dos sorteios, verificar as notas fiscais que constam em seu CPF, saber quantos bilhetes eletrônicos foram gerados, além de ter acesso a todas notícias e novidades.

Para saber se foi um dos ganhadores do Nota MT, o consumidor pode acessar o site ou aplicativo com o login e a senha de uso pessoal. Na opção sorteios é possível acompanhar as datas dos concursos e ainda fazer o download da lista dos ganhadores e dos bilhetes premiados. É nessa página, também, que é informado se a pessoa foi contemplada ou não em um dos sorteios.

O pagamento dos prêmios é realizado mediante depósito em conta corrente ou conta poupança de mesma titularidade do premiado, desde que não possua nenhuma irregularidade fiscal. O preenchimento dos dados bancários deve ser efetuado pelo próprio usuário na área restrita do site Nota MT ou aplicativo, no menu “Meus Dados” e opção “Dados Bancários”.

Em caso de dúvidas, o usuário pode entrar em contato com a equipe gestora do Nota MT pelo site ou app, na opção “envie uma mensagem”.