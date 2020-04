Rondônia: 364 casos Coronavírus e 10 mortes; há 65 internados entre suspeitos e confirmados, incluindo duas crianças

Números atualizados neste domingo (26) mostram um grande avanço do Coronavírus em Rondônia. Já são 364 casos oficiais confirmados no Estado, 260 deles na Capital. São 25 pacientes internados confirmados, 24 em Porto Velho. Há ainda 41 pacientes internados com suspeita de Covid-19, 40 na Capital, sendo 34 no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), três no Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro, um no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II (JPII) e duas crianças no Hospital Infantil Cosme e Damião, de acordo com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).



Casos confirmados – 364

Pacientes curados – 72

Óbitos – 10

Pacientes internados – 66

*Casos confirmados – 25

*Casos suspeitos – 41

Descartados – 1.363

Aguardando resultados do Lacen – 81



Confirmados por municípios



Os 364 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:

260 em Porto Velho;

60 em Ariquemes;

26 em Ji-Paraná;

07 em Ouro Preto do Oeste;

04 em Rolim de Moura;

01 em Alto Paraíso;

01 em Buritis;

01 em Candeias do Jamari

01 em Jaru;

01 em Pimenta Bueno

01 em Urupá;

01 em Vilhena.

Neste domingo foram confirmados 36 novos casos de Covid-19, sendo 21 em Porto Velho, 11 em Ariquemes, um em Candeias do Jamari, um em Ji-Paraná, um em Rolim de Moura, e um em Pimenta Bueno.

Foram confirmados três óbitos por Covid-19 em Rondônia, uma mulher de 58 anos de Porto Velho, uma idosa de 74 anos de Porto Velho e um homem de 49 anos do município de Rolim de Moura.

Internados por municípios



Dos 25 pacientes internados confirmados, 24 são em Porto Velho, sendo 16 no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), seis na Unidade de Assistência Médica Intensiva (AMI) e dois no Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro; há, também, um paciente internado em Cacoal, no Hospital Regional de Cacoal (HRC).



Dos 41 pacientes internados com suspeita de Covid-19, 40 são em Porto Velho: 34 no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), três no Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro, um no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II (JPII) e duas crianças no Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD); há também um paciente suspeito internado no Hospital Regional de São Francisco do Guaporé.



Em Rondônia há 19 pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI); sete suspeitos de Covid-19 e 12 confirmados.