Quatro corpos são encontrados empilhados em matagal na Fronteira

Moradores do bairro Três Fronteiras, localizado no distrito de Presidente Franco, no município paraguaio Alto Paraná, encontraram nesta segunda-feira (13) quatro corpos que estavam empilhados, um em cima do outro, em uma área de mata.

De acordo com as informações do site local ABC Color, os moradores estranharam uma trilha improvisada e chegaram até os corpos, então acionaram as autoridades paraguaias. Vestígios indicam que as vítimas tenham sido executadas a tiros em outro local durante a madrugada, depois levadas até o matagal.

Os corpos foram encontrados empilhados um em cima do outro, enrolados em um cobertor. As vítimas seriam dois homens identificados como Edilio Fernando Villalba Oviedo, 45 anos, e Samuel Amarilla, também dois adolescentes, que não tiveram a identificação divulgada.

A Polícia Nacional e agentes do Ministério Público do Paraguai estiveram no local realizando os trabalhos de praxe. O caso será investigado.