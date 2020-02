Proprietário de Farmácia é vítima de estelionato e perde mais de R$ 4 mil em Glória de Dourados

Divulgação

O Proprietário de uma Farmácia no município de Glória de Dourados-MS, compareceu na Delegacia, para informar que realiza compras com a distribuidora Panfarma Distribuidora de Medicamentos, a qual sempre lhe envia por e-mail boletos para pagamento de pedidos, realizados pelo Comunicante, e entre estes haveria boletos com alteração nos dados bancários do beneficiário.

A vítima relata ainda que seu provedor de e-mails seria o UOL, e que efetuou pagamento de um dos boletos que estaria alterado, não percebendo até então que havia a alteração, somente após efetuar o pagamento constatou que o beneficiário seria a pessoa de Daniel Gonçalves da Silva, sendo valor pago de R$ 4.734, 82.

Devido a suspeita de fraude, foi conferir outros boletos e percebeu que os valores cobrados eram idênticos aos originais, porém havia alteração nos dados bancários do beneficiário.

Diante do fato, foi elaborada esta concorrência, para que sejam tomadas as devidas providências.