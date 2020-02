Preso homem envolvido na morte de indígena, no Coroado

Alex Junio Melo Pereira, 27, conhecido como ‘Gago’, foi preso na manhã desta quarta-feira (5), por envolvimento na morte do indígena Humberto Lemos, 40. O crime aconteceu no dia 2 de dezembro de 2019, por volta das 16h, no bairro Coroado, zona leste.

De acordo com o delegado Antônio Rondon, Humberto foi morto por não seguir as ordens do comandante do tráfico na região.

“A vítima realizou uma festa no dia 30 de novembro e o som teria irritando, além da vizinhança, o traficantes da área. O líder, convocou os ‘soldados’ do tráfico para advertir Humberto, que no momento da abordagem disse que não iria seguir nenhuma regra imposta por criminoso”, relatou.

Após a negação, os homens iniciaram as agressões contra a cabeça da vítima, utilizando uma perna manca. Humberto foi jogado no igarapé, resgatado por volta das 18h e levado ao SPA do Coroado. “Alex afirma que ele resgatou a vítima de dentro do igarapé e pediu para uma outra pessoa levar o Humberto até o SPA”, disse o delegado.

No momento da prisão, Alex tentou se esconder dentro do armário aonde residia com a esposa e o filho, no Conjunto Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte.

“Ele já tem passagem por tráfico de drogas e assume que trabalhava no tráfico de drogas nessa área mas que saiu desse local por estar defendo o patrão”, informou o delegado.

O infrator, Alex Junio, está detido na unidade policial mediante mandado de prisão temporária por 30 dias e está colaborando bastante para a resolução do crime. Outros suspeitos envolvidos na morte do indígena já foram identificados. Os nomes não serão divulgados para não atrapalhar as investigações.