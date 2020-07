Presidente do TCE-MT é diagnosticado com Covid-19

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme Antonio Maluf, foi diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19).

O resultado do exame PCR fica pronto nesta terça-feira (14), mas exames preliminares de Tomografia Computadorizada já confirmaram o diagnóstico.

O conselheiro já iniciou o tratamento em um hospital localizado em São Paulo.

Em virtude do diagnóstico do presidente do TCE-MT, a sessão do Tribunal Pleno, que seria realizada nesta terça-feira (14), foi cancelada.