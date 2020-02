Presidente do PCdoB é assassinado em assentamento rural

Divulgação

Presidente do PCdoB em Jaciara (a 143 km ade Cuiabá), Afonso João Silva, 56 anos, foi assassinado, na madrugada deste sábado (15), com oito tiros, a maioria na cabeça, no assentamento Resnacer União da Vitória, nas margens da rodovia BR-364. A vítima era também lider de trabalhadores rurais sem terra. O crime pode estar ligado a um acerto de contas, acredita a Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos chegaram a ouvir os disparos, em seguida o silêncio, contudo, avisaram à família. No entanto, barulhos de tiros são comuns na região e, por isso, só constataram a morte de Afonso na manhã deste sábado.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e encaminhou o corpo de Afonso ao Instituto Médico Legal (IML).

O dirigente do PCdoB, Sérgio Negri, usou a página no Facebook para lamentar a morte do presidente.

"Tragédia! Hoje no início da manhã, Afonso João Silva, presidente do PCdoB de Jaciara, foi assassinado!", diz trecho da postagem.

"Minha solidariedade à camarada Inês pela trágica perda do irmão e a todos os familiares e amigos. É preciso apurar os fatos com rigor, prender os assassinos e eventuais mandantes e condená-los exemplarmente. De fato, perdemos um grande lutador das causas populares, uma liderança que há mais de 15 anos organizava a resistência dos acampados que lutavam por um pedaço de terra para plantar e produzir", disse o servidor público Miranda Muniz, também da direção do partido comunista no Estado.

"Era uma disputa por uma área da União e que havia sido grilada pela USINA PANTANAL, do poderoso Grupo Naoum.

Eu, particularmente, enquanto oficial de justiça federal, cheguei a ir no local para cumprir uma ordem de reintegração de posse, a qual não se concretizou por a empresa conseguiu suspender a reintegração na Justiça. " Espero que a apuração da tragédia elucide os fatos...", acrescentou Miranda Muniz.

A perícia ainda não divulgou detalhes sobre o disparo que tirou a vida do líder do assentamento. Também não há informações sobre o velório do comunista.