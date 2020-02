Prefeitura de Corumbá gastou R$ 1,3 milhão só com diárias e passagens em 2019

Conforme Portal da Transparência do Município

Divulgação

A prefeitura de Corumbá gastou R$ 1,3 milhão com o pagamento de diárias e passagens em 2019 para servidores e empresas de transporte, conforme consta no Portal da Transparência do município. Já em 2020, o valor até está na casa dos R$ 54 mil.

Os valores ressarcidos para os servidores variam de poucas centenas de reais até casos em que os gastos são R$ 10.675. Já os pagamentos para empresas de transportes passam da casa dos R$ 100 mil durante 2019, conforme consta no site da Transparência.

Desse valor de R$ 1.333.567,43, R$ 208.748,18 foram destinados para pagar a Empresa de Transportes Andorinha S.A. Já outros R$ 147.307,32 foram para a Aquidauana Viagens e Turismo. Condor e Superviagem receberam, respectivamente, R$ 14 mil e R$ 33 mil.

Já em 2020, o total gasto e registrado até o dia 21 deste mês é de R$ 54.860,56, sendo que R$ 27.070 em ressarcimentos para os servidores públicos da cidade e os R$ 27.790,56 restantes todos destinados para pagar a Andorinha S.A.