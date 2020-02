Polícia tenta identificar mais uma vítima localizada nos rejeitos da Vale, em Brumadinho

A Polícia Civil afirmou que trabalha nesta terça-feira (4) na tentativa de identificação de mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O rompimento foi no dia 25 de janeiro do ano passado. Segundo a polícia, o trabalho é feito por equipes da antropologia legal e da odontologia-legal, considerados métodos mais rápidos. A corporação, explica que o DNA também já foi coletado e as análises estão ocorrendo simultaneamente.

Caso seja identificado, o número de desaparecidos pode cair para 10 e o de vítimas identificadas, aumentar para 260. Estes números seguem sem alterações desde de dezembro do ano passado.