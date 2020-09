Parque Tia Nair recebe projeto de educação para o trânsito

Redação

Até o próximo dia 26 de setembro, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) estará presente no Parque Tia Nair com o projeto Cidade Mirim. A ação teve início na noite de quarta-feira (23) e faz parte da Semana Nacional de Trânsito, na qual são realizadas ações voltadas a conscientização de motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que forçou a adoção de uma série de medidas de biossegurança, as atividades são realizadas apenas no período das 19h às 21h.

Criado pela Prefeitura de Cuiabá, a Cidade Mirim tem como objetivo com crianças das escolas municipais e particulares do município, no âmbito da educação para o trânsito. Por meio do projeto, os pequenos têm a oportunidade de aprender e assimilar de forma lúdica sobre sinalização e as leis de trânsito.

Para isso, a iniciativa oferece um ambiente especialmente adaptado com semáforos, ruas, faixas elevadas de pedestres, placas de trânsito, tudo em miniatura. Todo o trabalho é monitorado por agentes de trânsito, que tiram todas as dúvidas apresentadas pelas crianças.

Além da cidade projetada, um ônibus foi transformado em uma escola. Neles, antes de fazer o passeio, o público recebe instruções sobre o trânsito, com apresentação de peças teatrais e filmes educacionais. Os agentes também dão dicas de como ser um bom cidadão e orientações sobre conduta preventiva.

“O projeto Cidade Mirim é itinerante e planejado para também percorrer praças e outros espaços de lazer. Esse é um projeto que desde sua implantação tem tido muito sucesso. As crianças se divertem e, de forma lúdica, recebem informações que farão diferença na vida delas futuramente”, afirma o secretário Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo.