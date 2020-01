Ônibus é atingido por pedra gigantesca na MG-030, em Nova Lima

Uma pedra gigantesca escorregou de um barranco na MG-030, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, e atingiu um ônibus da linha 3837 (Honório Bicalho/Belo Horizonte) na manhã desta sexta-feira (17). O trânsito na região está parcialmente interditado e acredita-se que as precipitações que atingem a região desde o começo da semana tenha provocado o deslizamento da pedra.

Até o momento, não há detalhes a respeito de quantas pessoas estariam no ônibus no momento do acidente ou para onde os feridos estão sendo encaminhados. O Corpo de Bombeiros declarou apenas que há relatos de pessoas que sofreram ferimentos dada a queda da pedra sobre o veículo.