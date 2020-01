Mulher recebe ajuda de PM para dar à luz e é presa por estar foragida

Uma mulher foi presa após ser socorrida por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vila Cruzeiro e do 16º BPM (Olaria) durante um trabalho de parto, na noite desta quarta-feira. Os agentes participaram da ação após serem acionados por pessoas que passavam pelo local e viram uma jovem dando a luz a uma criança dentro de um carro.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia um patrulhamento de rotina entre as ruas Ibiapina com Eça de Queiroz, na Penha, quando foi acionada para o socorro. Os policiais encontraram Roberta Santos Viana dentro de um automóvel e ao notarem que não havia tempo de levá-la a um hospital, realizaram os procedimentos de primeiros socorros. A mulher deu à luz a um menino.

Após a ação dos PMs, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e levou a mãe e o bebê para o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), também na Zona Norte. Segundo a corporação, ao chegarem na unidade, o nome da jovem foi verificado pelos agentes que constataram um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ela permanece sob custódia na unidade.