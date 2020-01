MT Hemocentro alerta para necessidade de repor estoque de sangue em janeiro

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, alerta a população para a necessidade de repor o estoque de sangue neste mês de janeiro, quando ocorre queda nas doações voluntárias em razão do período de férias. Até o dia 8 deste mês, a média geral de queda no estoque é de 45%.

O percentual de redução varia de acordo com o tipo sanguíneo, mas a queda registrada no estoque estratégico chega a 70%. As maiores reduções são dos estoques do tipo A negativo, com menos 70%, e AB negativo, com menos 66%.

A diretora da unidade especializada, Gian Carla Zanela, explica que a doação de sangue deve ser voluntária, o que exige da sociedade o senso de solidariedade e de compromisso com a causa de salvar vidas.

“Este período de férias e recessos é muito crítico para o banco de sangue. A queda na quantidade de doação é muito expressiva e, no entanto, a demanda por bolsa de sangue para abastecer os hospitais e prontos-socorros públicos não diminui, pelo contrário, aumenta devido ao crescimento de ocorrências de acidentes, principalmente, de trânsito. O MT Hemocentro é a única referência estadual em transfusão de sangue pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável por repor o estoque diário das unidades da rede pública de saúde nos municípios e na capital. Não podemos ficar sem doações”, enfatiza a diretora.

Serviço

Em janeiro, uma campanha em parceria com a sociedade está sendo realizada. Neste mês, é previsto o comparecimento de uma equipe de 120 policiais rodoviários federais no MT Hemocentro para fazer a doação de sangue; além dos doadores cadastrados e já fidelizados.

O MT Hemocentro tem capacidade para captar 150 doações por dia, o que assegura uma estabilidade no estoque de bolsa de sangue para atender a população. As doações de sangue e o agendamento de campanhas de doação podem ser feitas nas 16 unidades de coleta existentes nos municípios e, na capital, o doador pode procurar as seguintes unidades:

MT HEMOCENTRO - Banco de Sangue Público de Mato Grosso

Sede: Rua 13 de Junho, 1055. Porto. Cuiabá - MT.

Tel.: (65) 3623-0044 ramal 220 / 221 / 225

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30.

Unidade de Coleta do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá

Rua General Vale 182. Bandeirantes. Cuiabá - MT.

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 08h as 12h e de 13h as 16h00.