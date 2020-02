MPE investiga servidor suspeito de roubar e usar cartão bancário de morto em IML em MT

O G1 não conseguiu contato com a Prefeitura de Alta Floresta.

De acordo com a portaria do MPE, o servidor da prefeitura estava cedido à Gerência Regional da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Alta Floresta e trabalhava nos serviços administrativos.

De acordo com a Politec, na ocasião, o servidor fpi até o Hospital Regional de Alta Floresta para assinar um termo de entrega do corpo para a realização de necropsia no IML.