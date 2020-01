Morre mais uma vítima da explosão em uma casa no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio

Sobe para três o número de mortos após uma explosão numa casa no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, ocorrida na madrugada de quarta-feira (1º). De acordo com a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas, Jânio Pereira da Costa morreu na noite de quarta-feira.

Outras três pessoas seguem internadas na unidade, na Penha, na Zona Norte, em estado grave. E mais três estão internadas no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte. Elas também estão em estado grave.

A suspeita é de que o acidente tenha acontecido num lugar usado como laboratório por traficantes.

No momento da explosão da casa, no dia 1º, duas pessoas morreram. Uma delas foi identificada como Fábio Daniel Diomedes Ferreira. E onze tinham ficado feridas, sendo que quatro levadas foram para o Hospital Getúlio Vargas e três para o Hospital Salgado Filho.