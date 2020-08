Mauro cobra respeito pelo Democratas

Redação

O governador Mauro Mendes (DEM) disse respeitar o senador Jayme Campos (DEM) e o ex-governador Júlio Campos (DEM), mas ressaltou que eles também precisam respeitar o partido. A declaração se deve à situação enfrentada pela legenda, que se encontra rachada no apoio a um nome ao Senado. Os irmãos Campos já hipotecaram apoio ao candidato tucano Nilson Leitão, sem consultar os demais membros do diretório.

“Nem eles, nem eu, nem Fabinho (Fábio Garcia) que é presidente, nem ninguém pode decidir isso se não for pela decisão do diretório estadual. Quem vai decidir com quem o DEM vai coligar chama-se diretório estadual do Democratas, que tem mais de 70 membros, e esse mais de 70 membros precisam ser respeitados”, afirmou o governador.

Quanto à possível liberação por parte do partido para que seus filiados, Mendes pontuou que o DEM vai discutir essa questão internamente, e a decisão final será do partido.

“Sou a favor que o partido discuta, que os prefeitos sejam ouvidos, que os 70 membros da direção estadual sejam ouvidos”, frisou, ressaltando que vai acatar a decisão da maioria.

O governador ainda negou que tenha a intenção de deixar o Democratas.

“Qualquer coisa que alguém escrever sobre isso estará mentindo”, pontua Mendes.