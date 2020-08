Maquinário apreendido em operação contra desmatamento reforça combate a incêndios no Pantanal

REDAÇÃO

Três máquinas, do tipo pá carregadeira, que foram apreendidas em ações de fiscalização contra o desmatamento irão fortalecer as operações de combate a incêndios florestais no Pantanal mato-grossense.

Os equipamentos foram cedidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) ao Comitê Temporário Integrado de Coordenação Operacional (Ciman), coordenado pelo Corpo de Bombeiros.

As máquinas serão utilizadas para fortalecer a estratégia de contenção ao incêndio na região, aumentando a capacidade operacional das equipes de resposta que trabalham 24 horas por dia no combate ao fogo no Pantanal.

“Para combater incêndios temos que integrar esforços e essas máquinas cedidas pela Sema serão muito importante porque o Corpo de Bombeiros não dispõe destes equipamentos. Etapas de prevenção, preparação e combate, todas são mais efetivas com esta integração, que permite que o Estado otimize os meios disponíveis para atender as demandas da população e do meio ambiente”, afirmou o secretário Executivo do Comitê Estadual de Gestão do Fogo, coronel BM Paulo Barroso.