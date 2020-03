Licitação de obras nas quadras 513/514 será em 25 de março

A licitação das obras de revitalização das quadras 513/514 Sul, com readequação do sistema viário com estacionamentos e acessibilidade, tem data prevista: 25 de março. Também serão feitos paisagismo, recuperação dos becos entre os blocos, troca dos pisos das calçadas e obras complementares de drenagem e sinalização. O investimento previsto é de R$ 3,2 milhões.

“A revitalização das quadras 513/514 Sul marca a terceira etapa do cronograma de obras estabelecido para a região”, destaca o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “Todo o GDF está empenhado em dar continuidade ao processo para que possamos recolocar a W3 Sul no papel de importante centro comercial do DF”, acrescenta.

Um dos destaques do projeto é a recuperação total das calçadas, que passará a ser única com piso igual em toda sua extensão, sem desníveis e totalmente adequada para o trânsito de pessoas. “Os obstáculos para o trânsito de pedestres ficam posicionados às margens da via W3, deixando o restante do espaço livre”, explica Ricardo Terenzi, subsecretário de acompanhamento e fiscalização de obras.

“Nós estamos muito satisfeitos com a obra. Hoje vemos os carros estacionando de forma correta mantendo a via W2 ordenada e fluida. Temos agora calçadas de excelente qualidade e que, com certeza, são exemplos para outras obras do GDF”, avalia o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, José Carlos, ao se referir às quadras 509/510, já concluídas.

