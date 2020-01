Justiça paraguaia decreta prisão preventiva de 31 agentes e diretor de presídio suspeitos de facilitarem fuga de presos

Graciela Andrade/TV Morena

A Justiça do Paraguai decretou nesta quarta (22) a prisão preventiva dos 31 agentes e do diretor do presídio de Pedro Juan Caballero, que são suspeitos de facilitarem a fuga de 76 integrantes de uma facção criminosa brasileira no domingo (19), em troca de R$ 330 mil.

Os agentes estavam detidos em um prédio da polícia paraguaia desde segunda-feira, aguardando a decisão da prisão preventiva, decretada nesta quarta pela justiça paraguaia. Hoje eles também foram transferidos para o presídio de Pedro Juan Caballero, o mesmo presídio em que trabalhavam.

As buscas e investigações para encontrar os foragidos seguem dos dois lados da fronteira. Até a noite desta quarta, oito haviam sido recapturados e 68 permaneciam foragidos.

Três recapturas nesta quarta-feira

De acordo com o jornal paraguaio "ABC Color", um sexto fugitivo se entregou nesta quarta-feira (22), em Pedro Juan Caballero. Ainda segundo o jornal, o paraguaio Cristian Javier Benítez Vera foi até a polícia a pedido dos pais por não querer mais viver "em clandestinidade".

Aos policiais, Cristian teria afirmado que não pertence a nenhuma facção criminosa e que os "chefões" do crime teriam saído do presídio pelo portão principal, antes da fuga em massa pelo túnel.

Outros dois fugitivos foram presos na tarde desta quarta em uma área que fica a cerca de 12 quilômetros de Pedro Juan Caballero.

Mesmo com todo o esforço para a recaptura dos fugitivos, o chefe de investigações da polícia paraguaia Feliciano Martinez, afirma que muitos deles já estariam fora de alcance. "Temos a informação que 15 ou 20 pessoas já estariam longe daqui. Nosso foco é tentar capturar o restante, já que estão sem logística e em alguns dias terão de sair da região para conseguir dinheiro e comida", disse, em entrevista à TV Morena.

Na última terça-feira, perícias foram realizadas na Penitenciária de Pedro Juan Caballero. O túnel foi um dos locais vistoriados e o objetivo da polícia é saber como foi a fuga e quanto tempo os fugitivos levaram para deixar o prédio.

Em Ponta Porã, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) triplicou o policiamento. Há policiais sul-mato-grossenses fazendo fiscalizações também na divisa com São Paulo.