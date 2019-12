Ipem MT alerta consumidores para que se atentem à segurança dos produtos natalinos

As festas natalinas e de Ano Novo já iniciam na próxima semana e muita gente ainda comprará presentes e outros produtos. Para se ter uma confraternização com família e amigos segura, o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem MT) reforça que é preciso prestar atenção em alguns detalhes.

“Em primeiro lugar, o consumidor deve sempre verificar se há o selo do Inmetro nos produtos de certificação compulsória, como brinquedos e bicicletas infantis, e informações em português. É importante que, no caso dos brinquedos, os responsáveis guardem a caixa por alguns dias para verificar se não haverá qualquer tipo de problema”, explica Bento Bezerra, presidente do Ipem MT.

Produtos natalinos como as mangueiras e pisca-piscas não são de certificação compulsória, mas somente podem ser comercializadas contendo informações obrigatórias e em português como: tensão; potência máxima do conjunto; e nome, marca ou logomarca do fabricante ou importador.

O plugue que liga os pisca-piscas na tomada é de certificação obrigatória. “Por isso, é preciso verificar se há o selo do Inmetro no plugue e, de qualquer forma, verificar se há informação do importador do produto.

É importante salientar que estes produtos tem uma potência máxima para funcionar, então não é recomendado que faça emendas e tenha muito cuidado na hora de colocar perto de locais inflamáveis, como cortinas”, reforça o presidente do Ipem MT.

De acordo com a diretora de Fiscalização do Ipem MT, Jussara de Souza Amaral, alguns produtos pré-embalados típicos do período, como frutas desidratadas, nozes, castanhas ou bacalhau seco são etiquetados pelo próprio estabelecimento. Esta indicação deve se referir somente ao peso do produto, desconsiderando o valor da embalagem (tara).

Os panetones, espumantes, vinhos e chocolates, muito procurados nessa época, devem declarar, de forma clara e na vista principal do produto, a quantidade que está sendo comercializada.

O Ipem MT realiza regularmente operações de fiscalização e nesta época do ano não será diferente. A Operação Papai Noel irá fiscalizar brinquedos, bicicletas de uso infantil, pisca-pisca e mangueiras de iluminação. A operação de pré-medidos irá recolher alguns itens em estabelecimentos comerciais aleatoriamente e encaminhar para testes em laboratório.