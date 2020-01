Homem que matou a filha a facadas e feriu a esposa morre em delegacia

O homem que matou a própria filha e esfaqueou a esposa em Cabo Frio, na Região dos Lagos, morreu na delegacia em que estava preso, nesta segunda-feira. Carlos Alexandre Gomes de Almeida, de 35 anos, estava na 126ª DP (Cabo Frio) desde a tarde deste domingo, quando esfaqueou Maria Júlia Cabral de Almeida, de um ano e 11 meses, e a esposa, Sabrina Alexandre Cabral, 35.

A Polícia Civil disse que "a unidade instaurou uma sindicância administrativa para apurar as circunstâncias da morte do preso". As circunstâncias da morte não foram divulgadas.

De acordo com testemunhas, Alexandre fazia uso de medicação controlada, teve um surto e estava alcoolizado quando matou a filha e feriu a esposa. A menina foi esfaqueada no pescoço e a mãe na mão esquerda.

Maria Júlia chegou a ser socorrida no Hospital Municipal de Tamoios, mas, de acordo com a Prefeitura de Cabo Frio, já chegou à unidade sem vida. Já Sabrina foi levada ao Hospital Central de Emergência (HCE), recebeu ponto na mão e foi liberada.

Logo após o crime, Alexandre foi imobilizado e agredido por vizinhos. Ele foi preso por PMs do 25º BPM (Cabo Frio) e também foi levado ao HCE para receber atendimento médico.