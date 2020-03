Grupo cita crise e pede recuperação judicial com dívida de R$ 58 milhões em MT

O Grupo BR, formado por BR Comércio de Cereais, BR Comércio de Produtos Agrícolas e BR Participações e Investimentos, deu início ao pedido de Recuperação Judicial (RJ) para realizar a reestruturação econômica-administrativa das empresas que o integram. Em decorrência da crise da financeira que atingiu o grupo, bem como seus clientes, as empresas recorrem ao socorro jurídico para saldar dívidas que somam R$ 58,2 milhões.

Fundado em 2008, no município de Primavera do Leste, o Grupo BR iniciou as atividades prestando consultoria técnica a produtores rurais e expandiu para o comércio de insumos agrícolas e de cereais. Atualmente atuam em todo o leste mato-grossense com filiais nos municípios de Querência e Confresa.

O advogado Antônio Frange Júnior explica que a Recuperação Judicial visa garantir um deságio com relação aos juros cobrados pelos credores, sobretudo por parte das instituições financeiras das multinacionais que atuam no setor do agronegócio. “A escalada nas taxas de juros inviabilizam o pagamento das dívidas e compromete a continuidade das atividades empresariais, o que representaria a perda da fonte de renda não apenas dos três sócios, bem como de seus funcionários e até mesmo de alguns prestadores de serviços”, diz.

Caso a Recuperação Judicial seja autorizada, um plano deverá ser apresentado e aprovado junto aos credores para garantir o pagamento dos mesmos. “O setor do agronegócio pode recorrer a esta ferramenta jurídica para negociar os passivos com deságio, inclusive os produtores rurais que possuem dívidas que comprometem a saúde financeira de sua atividade”, explica o advogado Frange.