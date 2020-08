Governo inaugura dez novos leitos de UTI

Redação

O Governo de Mato Grosso vai entregar 30 novos leitos para o tratamento da Covid-19 no Hospital Regional de Cáceres; serão dez vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 20 de enfermaria. A inauguração da estrutura ampliada ocorrerá na sexta-feira (28.08), com a presença do governador Mauro Mendes e do secretário de Estado, Gilberto Figueiredo.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) investiu aproximadamente R$ 5,5 milhões na ampliação, que possibilitou o acréscimo de 1.200 m² à estrutura da unidade hospitalar. Por meio do suporte da gestão estadual, o hospital passa a ser uma unidade referenciada para o tratamento da Covid-19 em Mato Grosso.

“O Governo do Estado ampliou a estrutura do Hospital Regional de Cáceres para atender a população da região; são leitos definitivos e referenciados para o tratamento da Covid-19. Ainda temos o planejamento de transformar e modernizar 100% dessa estrutura em um futuro muito breve”, declarou o secretário.

Além da ampliação e da pintura na área externa do hospital, a SES trabalha no projeto de modernização da infraestrutura de toda a unidade, que será executado depois da pandemia.

Referência regional

O Hospital Regional de Cáceres é referência em alta complexidade para 22 municípios das regiões oeste e sudoeste do Estado e também atende duas cidades do território boliviano – San Matias e San Ignácio de Velasco. A unidade hospitalar presta atendimento a uma população regional de cerca de 400 mil habitantes.

Além de referência para o tratamento da Covid-19, o hospital atua nas espacialidades de trauma, urgência e emergência, neurocirurgia, neurologia clínica, pediatria, oncologia clínica e cirúrgica, Unidade de Terapia Intensiva adulto e pediátrica, ambulatório de especialidades e de oncologia.