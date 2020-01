Governo do Rio estuda dar desconto na conta da água

Três semanas depois de a população denunciar a má qualidade da água que tem chegado barrenta ou com forte cheiro e sabor de terra às torneiras, o governo do estado avalia a possibilidade de abatimento na conta d'água dos consumidores afetados. Segundo explicou o secretário da Casa Civil, André Moura, em entrevista ao jornal O DIA, a medida ainda precisará ser aprovada pelo conselho administrativo da companhia.

"Essa questão de abatimento é uma situação que está em análise. Mas não é uma determinação somente do governador. A companhia tem um conselho", explica. Moura diz, ainda, que a qualidade da água fornecida pela Cedae pode melhorar a partir de amanhã, quando começará o processo de tratamento com o carvão ativado. Questionado se tal tratamento não levaria semanas para normalizar a qualidade da água, ele nega: "Assim que o sistema entrar em operação, quinta- feira agora", garante. Ele credita o problema a administrações anteriores e diz que havia projetos engavetados há 16 anos. "Éramos a única companhia, sem captação de água corrente, que não tem esses filtros (de carvão). Agora vamos ter. A companhia, por determinação do governador, está trabalhando para apresentar uma proposta de intervenções que possam resolver, fora aquilo que está previsto em investimento nas concessões dos quatro blocos, que resolverá definitivamente o problema de Guandu", diz. Ainda segundo ele, a previsão de investimento nos quadros de modernização (na estação do rio Guandu) são de R$ 700 milhões.

Como funciona o Conselho

Atualmente formado por 11 membros, o Conselho Administrativo da Cedae representa um elo entre acionistas e diretoria-executiva. A primeira reunião do grupo, este ano, está prevista para o dia 30, quando a crise da água deverá ser abordada.

Uma fonte de O DIA explica que o grupo tem maioria de indicados pelo próprio governo, o que facilitaria a aprovação de uma proposta do governador Wilson Witzel. Dos 11 nomes, só quatro não são indicados pelo governo. E as pautas são aprovadas por maioria simples. É o caso de um representante dos acionistas minoritários, dois conselheiros independentes e um quarto conselheiro indicado pelos funcionários.

Agenersa: degustador de água

A Agência Reguladora de Águas do Rio (Agenersa) informou, ontem, que o consumidor não deverá arcar com nenhum valor adicional para o tratamento da água com carvão ativado. A presidência da Agenersa determinou, ainda, que a Cedae informe, em até 5 dias, se possui um degustador de água - profissional capacitado para avaliar a qualidade da água. Caso não tenha, deverá apresentar, em outros 5 dias, as medidas para implementar o serviço.

Ontem, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu que a companhia apresente laudos da água a partir de 2016.

Presidente da Cedae é ouvido

O presidente da Cedae, Hélio Cabral, e outros dois funcionários da companhia, prestaram depoimento, ontem, na Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte.

A delegada Josy Lima, da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD), está encarregada das investigações, e a hipótese de sabotagem, levantada pelo governador Wilson Witzel, é uma das linhas de investigação.

Após ser ouvido, Cabral afirmou à imprensa que a Cedae é "a maior interessada na apuração dos fatos" e completou, ainda, que recorreu à Polícia Civil sobre a investigação.

"Eu, como cidadão, estou tão interessado quanto vocês, porque eu também bebo e tomo banho com a água da Cedae", disse ele.

À tarde, um grupo de manifestantes fez um ato contra a má qualidade da água diante da sede da empresa, no Centro. A pista lateral da Av. Presidente Vargas foi fechada e o protesto acabou sem incidentes.