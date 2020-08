Governo abre licitação para concluir asfalto entre União do Sul e Cláudia

REDAÇÃO

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), abriu processo licitatório para contratação de empresa de engenharia para executar as obras de pavimentação de 28,4 quilômetros da rodovia MT-423, entre os municípios de União do Sul e Cláudia, região Médio-Norte de Mato Grosso.

A obra será realizada no trecho que vai do fim do asfalto em União do Sul até o rio Tartaruga – e é o único trecho que falta ser pavimentado para ligar definitivamente os dois municípios por via asfaltada e permitir o acesso de União do Sul até a rodovia BR-163 pelo asfalto.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, o município de União do Sul está em pleno desenvolvimento, em razão de sua grande produção agrícola, e ainda tem que conviver com as dificuldades causadas por um trecho da rodovia não ser pavimentado.

A situação prejudica não apenas os moradores da cidade, mas principalmente o escoamento da produção do município, que hoje tem mais de 100 mil hectares de lavoura cultivados e integra a importante região produtiva do Médio-Norte.

“Existia um projeto para pavimentação da MT-423, que foi executado parcialmente. A empresa contratada lá atrás realizou apenas alguns serviços. Nós atualizamos o projeto e readequamos para poder executar a pavimentação desse trecho. Mais uma iniciativa do governador Mauro Mendes para interligar as áreas produtivas de Mato Grosso”, disse.

Para o prefeito de União do Sul, Claudiomiro Jacinto de Queiroz, a conclusão do asfalto é a realização de um sonho antigo da região e que se concretiza em razão da sensibilidade da atual gestão do Governo do Estado em reconhecer a importância do município para Mato Grosso.

“Essa obra é muito importante para nosso município, para todo o povo de União do Sul e, principalmente, para os produtores que estão sempre preocupados em como escoar a lavoura. É uma obra que faz anos que está parada. Já passaram dois governos e não fizeram e agora, graças ao nosso governador Mauro Mendes, foi lançada essa licitação", disse o prefeito.

A licitação para a pavimentação do trecho será na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC), do tipo menor preço. O valor estimado da obra é de R$ 24,8 milhões. Tanto o projeto-executivo, quanto as demais documentações complementares, assim como o edital, encontram-se disponíveis no site da Sinfra para consulta.

Eventuais esclarecimentos de dúvidas quanto ao edital poderão ser solicitados, preferencialmente, via e-mail cpl@sinfra.mt.gov.br, até cinco dias anteriores à sessão pública, que será realizada no dia 20 de agosto, às 9h, no auditório da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

"Quero agredecer muito a equipe da Sinfra que sempre respondeu minhas perguntas sobre a MT 423 e que vem sempre cumprindo com as promessas do nosso governador. Estamos aguardando ansiosos para essa licitação e início dessa obra”, concluiu o prefeito Claudiomiro Queiroz.