Governador Flávio Dino é vítima de Fake News

O Governador do Maranhão Flávio Dino denunciou neste domingo (22) em seu twitter, que foi vítima de mais uma fake news.

Dessa vez, um print de uma suposta página administrada pelo governador foi compartilhada em diversas redes sociais, onde o próprio Flávio Dino afirmava que um caso do novo coronavírus havia sido confirmado na cidade de Anajatuba, interior do Maranhão.

Leia também: Raio x: conheça a situação do coronavírus no Maranhão hoje

No entanto, o governador afirmou que a informação não procede e pelas redes sociais, Dino fez um apelo a população para que não compartilhem fake news e sempre verifiquem a atualização dos casos de coronavírus em sua conta oficial.

Covid-19 no Maranhão

No fim da tarde deste sábado (21), o Governador Flávio Dino por meio de suas redes sociais confirmou o segundo caso de coronavírus no Maranhão. Uma mulher, 37 anos, que é paciente da rede privada, e teve contato com um estrangeiro. Ela não apresenta sintomas graves de Covid-19.

A Secretaria de Saúde do Maranhão (SES) informou, por meio de nota, que todas as providências de responsabilidade da vigilância sanitária estão sendo adotadas em relação a este caso.

O primeiro caso foi anunciado pela SES anunciou na última sexta-feira (20) a a confirmação laboratorial do primeiro caso de coronavírus no Maranhão. Por meio de nota, a SES informou que trata-se de um homem idoso que também não apresenta sintomas graves.