Funcionário do Porta dos Fundos usa extintor para apagar fogo após ataque à produtora; VÍDEO

Polícia do Rio identifica veículos usados em ataque à produtora do Porta dos Fundos

O vigilante, então, corre para dentro da produtora e reaparece com um extintor em mãos. Rapidamente, ele controla o fogo e evita que o prédio seja incendiado. Ninguém ficou ferido.

Outras câmeras mostram o ataque do lado de fora. Pelo menos quatro homens chegam no prédio onde a equipe do canal de humor grava, no Humaitá, Zona Sul do Rio, e lançam bombas caseiras incendiárias (veja abaixo). Em seguida, saem em uma moto e um carro.

Em outro vídeo (assista abaixo), divulgado em redes sociais, três mascarados que dizem pertencer ao "Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira" reivindicaram a autoria do ataque.

A Frente Integralista Brasileira (FIB) divulgou nota nesta quinta-feira (26) para negar qualquer relação com o grupo.

Em entrevista coletiva, a polícia informou que identificou as placas do carro e da moto usados no ataque e que vai ouvir os proprietários dos veículos.

Os investigadores não acreditam que o incidente foi um atentado terrorista. “Terrorismo, a princípio, não foi classificado”, disse o subsecretário operacional, Fábio Barucke.

Segundo ele, o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio.

“Verificamos que houve perigo grave, concreto, contra o segurança que estava no local. Isso caracteriza tentativa de homicídio por parte desses autores (...) Entendemos que esse fato é grave, que merece ser solucionado para identificar esses autores desse delito”, disse Barucke.

"Estamos falando aqui sobre liberdade de expressão. A gente tem um ato violento que aconteceu, que a gente não vai permitir que aconteça, a gente confia totalmente no trabalho da polícia, por isso viemos aqui fazer essa reunião", disse o ator João Vicente, integrante do Porta dos Fundos. "O Rio de Janeiro não precisa de mais violência, não precisa de mais grupos violentos, e a gente precisa cortar esse mal pela raiz", disse o ator.

Críticas a especial de Natal