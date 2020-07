Entidades filantrópicas recebem alimentos e cobertores em ação do Governo

REDAÇÃO

O Governo de Mato Grosso por meio de ações sociais, neste período de pandemia, tem auxiliado diversas entidades filantrópicas que realizam trabalhos solidários em comunidades carentes em todo o Estado. Nesta quarta-feira (22.07), a ONG Feliz da Vida e a Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão receberam ao todo, 300 cestas básicas contendo alimentos e produtos de limpeza e higiene e a mesma quantidade de cobertores.

As entregas foram repassadas pela secretária Rosamaria Carvalho, titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), pasta que executa as ações sociais no Estado.

“Trago aqui um abraço fraterno da primeira-dama que junto a Setasc tem procurado atender todos que procuram e pedem por ajuda. A nossa intenção é conseguir auxiliar o máximo de pessoas que dependem do nosso braço acolhedor neste momento de tanto sofrimento”, ressaltou.

O presidente da ONG Feliz da Vida, Nilton Amorim de Carvalho, que recebeu as doações, informou que os mantimentos atenderão as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social que moram próximo ao Córrego Mané Pinto localizado no bairro Verdão, em Cuiabá.

“Atendemos há mais de dez anos as famílias dessa região, e como sabemos da realidade de cada uma, resolvemos pedir essa ajuda. Além disso, diariamente aparecem pessoas pedindo alimento e com essas doações vamos poder contribuir com mais”, explicou

A Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão, uma das beneficiadas, é entidade filantrópica voltada para prevenção, desintoxicação, recuperação, e a ressocialização de pessoas com dependência química na sociedade. O trabalho é realizado exclusivamente para a conscientização da problemática, pois a dependência química é uma doença lenta, incurável, progressiva e fatal. O programa tem duração de nove meses podendo ser estendido conforme a evolução do acolhido.

Raimundo de Assis, um dos fundadores do espaço, contou que o local atualmente conta com 200 jovens entre homens e mulheres e se mantém por meio de doações. “Todo o nosso trabalho é desenvolvido através de doações e com o auxílio de voluntários. Então, agradeço do fundo do meu coração a primeira-dama que olhou para essa comunidade carente. Que Deus o abençoe”, comentou.

As famílias carentes de diversos bairros de Cuiabá e Várzea Grande assistidas pela Associação de Moradores do bairro Ypê e pela Igreja Cristã El Shaddai também foram beneficiadas com 220 cestas básicas e cobertores da iniciativa.

O secretário adjunto de Assuntos Comunitários da Setasc, Édio Martins pontuou que o objetivo da ação é reforçar o trabalho desenvolvido pelas entidades neste quadro de crise. “Estamos aqui para ajudar os menos favorecidos, que depende de ajuda para sobreviver, garantindo o básico que é o alimento”, destacou.

Para a presidente do bairro Ypê, Silvana Regina, a ação ameniza o sofrimento e dores das famílias que enfrentam dificuldades neste momento.

“O nosso trabalho aqui é de amor ao próximo e é muito bom saber que podemos contar com a primeira-dama que, sempre que solicitamos, tem nos ajudado. Agradeço a parceria também do secretário Édio por fazer com que as famílias voltem a sorrir e acreditem que tudo vai passar”, disse. Além do bairro Ypê a Associação ainda assiste famílias dos bairros Florianópolis, Altos Cuiabá, Paraisópolis, Silvanópolis.

Leandro dos Santos, 47 anos, parabenizou a ação e disse que o sentimento foi de gratidão. “Fico muito alegre e satisfeito pelas doações. Muito obrigado por lembrar da gente”, disse.

Conforme o pastor Gilmar Britto da Comunidade Cristã El Shaddai, as doações de sacolões beneficiarão famílias carentes de mais de dez bairros. “Esse trabalho da primeira-dama e da Setasc ajuda a intensificar os projetos sociais que já realizamos. É gratificante poder contar com o Governo do Estado e a sociedade que também colaborou. Que Deus abençoe a todos”, finalizou.