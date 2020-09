Em acampamento, caçadores são presos com rifles, espingardas e munições

Divulgação

A Polícia Militar Ambiental de Dourados e Imasul ( (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) desmontaram acampamento de caça e prendem quatro caçadores, além de dois rifles, duas espingardas e munições. O flagrante foi durante a operação Big Fish II, na noite de ontem (6), em Rio Brilhante, distante 163 quilômetros de Campo Grande.

A equipes faziam fiscalização em rodovias vicinais e fazendas na região do Rio Brilhante, quando apreenderam arsenal em um acampamento de caçadores. Durante a fiscalização, as equipes avistaram um ponto de claridade no meio de uma mata, foram ao local e encontraram um grupo caçando. Eles receberam voz de abordagem, quando dois suspeitos fugiram e um foi detido portando um rifle calibre 38 e três munições intactas do mesmo calibre.

No acampamento dos caçadores, foram presas mais três pessoas com quatro cartuchos calibre 32 recarregados, 10 munições calibre 22, duas espingardas calibre 32 e um rifle calibre 22, além de dois radiocomunicadores, tudo sem documentação.

Os quatro presos de 21, 42, 44 e 48 anos, moradores em Douradina, receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Polícia Civil do município. O grupo foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A pena para esse crime varia de dois a quatro anos de prisão.