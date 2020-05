Deputado comemora avanço das obras de acesso alternativo

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) esteve nesta semana vistoriando as obras de pavimentação da Estrada Verde (MT-040), que liga o Distrito de São Lourenço de Fátima (Juscimeira) até a região do Distrito de Mimoso (Santo Antônio de Leverger). A via será uma rota alternativa entre Rondonópolis e Cuiabá, via pantanal.



Dos quatro lotes licitados para o asfalto, três estão em estágio avançado. A agilidade na obra tem influência direta na atuação do deputado Thiago Silva, que solicitou junto ao governo a construção de duas pontes de concreto. “Essa estrada tem importância tanto na questão do transporte, quanto também na economia. Essa rota vai fomentar o turismo no pantanal e gerar centenas de empregos diretos. As pontes serão concluídas em no máximo 90 dias, vamos trabalhar junto ao governo para que essa nova ligação entre a capital e o sudeste de Mato Grosso esteja pronto em 2021”, conta o parlamentar.



A Estrada Verde será exclusiva para veículos pequenos, os veículos de grande porte seguirão ecoando pela BR 163/364. “Isso é muito mais segurança para as famílias. Teremos uma estrada com movimentação quase que exclusiva do comércio e turismo”.



O deputado faz questão de lembrar que já pediu um estudo para controle de velocidade dos veículos. A Estrada Verde corta parte do pantanal e centenas de animais passarão pela pista. “Será preciso um controle rígido de velocidade e muita fiscalização. Estamos lutando por uma rota mais segura entre o sudeste e a capital, com direito a contemplação, mas também não podemos esquecer da grande abundancia de animais da região. Por isso é preciso fazer um planejamento minucioso para a evitar atropelamentos e preservar a vida desses animais”.