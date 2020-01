Corpos de seis vítimas das chuvas de Minas Gerais são sepultados

Nesta segunda-feira (27) foram enterrados os corpos de seis vítimas.

O dia foi de despedidas num cemitério na região metropolitana. O comerciante Delmo de Andrade Jr., pai de Yuri da Costa Andrade, estava em casa na hora do soterramento. Ele conta que tentou socorrer o filho de 23 anos.

“Era por volta de oito e trinta da noite, nós estávamos na cozinha, preparando pra jantar. Ele chegou do serviço, tirou sapato, sentou. Só ouvi o barulho”.

No mesmo cemitério também foi enterrada Lorrayne, outra jovem de 23 anos. Na hora da chuva, ela cuidava de duas crianças. Richard, de seis anos e Anthony de seis meses, filhos da amiga Laiara, que também estava na casa. Os quatro morreram soterrados.

“Eram muito amigas, era como se fossem irmãs. Tinham um vínculo. Uma identificava muito com a outra. A amizade muito forte mesmo”, contou Elisângela Pinto, mãe de Lorrayne.

Muita tristeza e dor na despedida do casal Thiago e Kelen e o filho João Lucas, de três meses. Eles foram soterrados na Região Oeste da capital. Sentimentos compartilhados com outras famílias que também perderam parentes.

“A nossa oração é que Deus console e conforte o coração de todas as famílias e que a gente possa ter força vinda da parte de Deus para prosseguir. A caminhada continua”, afirmou Reginaldo Roberto, tio de Thiago.

A região metropolitana soma o maior número de mortos: 26 das 47 vítimas. Nivaldo tinha sete anos. Morreu soterrado em casa. O irmão dele conseguiu sobreviver.

“Eu acordei assustado, cheio de lama no rosto e com o braço quebrado. Eu consegui tirar com o esquerdo os negócios que estavam por cima de mim”, disse Jonathan de Leão, de 27 anos.

Agora são quatro os desaparecidos. As buscas pelos desaparecidos durante a chuva continuam no estado e, no fim da tarde desta segunda (27), em Belo Horizonte, mais quatro corpos que estavam no IML foram identificados e liberados para os funerais que devem acontecer na terça-feira (28).