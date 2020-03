Confira as vagas de emprego e de estágio abertas nesta quarta-feira em SC

Nesta quarta-feira (3), as cidades da Grande Florianópolis têm mais de 450 chances de emprego. Entre as opções estão as cadastradas no Sistema Nacional de Emprego (Sine) de em Florianópolis , São José e Biguaçu .

As oportunidades vão desde postos com exigência de ensino médio, chegando a trabalhos para profissionais com formação no ensino superior.

Também estão abertas as inscrições para o programa de estágio com 3,7 mil vagas em diferentes órgãos e setores do executivo do Governo do Estado estão abertas em Santa Catarina. Estudantes com idade mínima de 16 anos podem se candidatar durante todo o ano letivo, até o mês de novembro.

Vagas são para áreas de vendas, tecnologia e administrativo — Foto: Charles on Unsplash

Confira:

Florianópolis

Açougueiro

Auxiliar administrativo

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar de técnico em eletrônica

Auxiliar de vidraceiro

Barista

Carpinteiro

Confeiteiro

Copeiro

Cozinheiro geral

Dedetizador

Encarregado de almoxarifado

Encarregado de obras

Ferreiro armador na construção civil

Garçom

Jardineiro

Leiturista

Marceneiro

Mecânico de automóvel

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral

Modelista

Montador

Montador de vidros

Operador de central de britagem (tratamentos químicos e afins)

Operador de processo de produção

Padeiro

Panfleteiro

Porteiro

Recepcionista, em geral

Servente de limpeza

Supervisor de conservação de obras

Supervisor de vendas de serviços

Técnico em enfermagem

Técnico de telefonia

Vendedor interno

Vendedor pracista

Vigilante

Zelador

Biguaçu

Montador de estruturas metálicas

Motorista entregador

São José

Açougueiro

As áreas de tecnologia, administrativo, industrial e serviços gerais também estão com oportunidades abertas. Os candidatos em participar do processo seletivo podem acessar o site que reúne mais de 450 vagas em cidades de Santa Catarina, encontrar a opção que mais corresponde com o perfil. Depois será necessário preencher com os dados pessoais e profissionais. Confira:

Tecnologia: 72 vagas

Vendas: 86 oportunidades

Administrativo: 66 vagas

Serviços gerais: 38 oportunidades

Industrial: 28 vagas

Na Grande Florianópolis são mais de 335 vagas abertas, sendo: Florianópolis (146), São José (85), Palhoça (68), Biguaçu (36), Governador Celso Ramos (4), Santo Amaro da Imperatriz (4).

Vagas de estágio no CIEE

Florianópolis: 112 vagas

São José: 40 vagas