Centro de Triagem da Covid-19: População aprova serviço de emissão de senhas pela internet

A emissão de senhas de atendimento pela internet é mais uma inovação implantada pelo Centro de Triagem da Covid-19. Agora, além da opção de retirar a senha presencialmente, o cidadão com acesso à internet poderá usar o serviço com toda comodidade e garantir seu atendimento sem precisar sair de casa.

O novo serviço foi aprovado por quem já utilizou o recurso de senha digital e conseguiu garantir atendimento. Dona Rosalina Gomes, moradora de Várzea Grande, foi atendida no Centro de Triagem na tarde desta segunda-feira (10) para e realizar do teste da Covid-19. Ela disse que a filha fez todo processo pela internet sem dificuldades.

“Achei ótimo essa opção de retirar senha pela internet, minha filha que acessou o site e fez o cadastro, foi tudo muito fácil e rápido, sem nenhuma demorar. O atendimento aqui é muito rápido, fiz o exame e graças a Deus deu negativo”.

Outra paciente que também retirou a senha pela internet e aprovou o atendimento no Centro de Triagem, foi Daiane Mayara Batista Fael, moradora do CPA-3. Com dez dias de sintomas; dores nas costas, dor de cabeça, diarreia, a jovem testou positivo para Covid-19.

“Retirar a senha pela internet foi prático, eu entrei no site fiz a inscrição e já recebi uma mensagem falando o horário que eu deveria chegar. Essa iniciativa do Governo é excelente, promove mais opções de acesso ao atendimento de modo rápido. Estão todos de parabéns pelo excelente trabalho aqui no Centro de Triagem, tudo perfeito e rápido”, disse Daiane.

De acordo com a secretária adjunta de Gestão Hospitalar da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), Caroline Dobes, que atua na coordenação do Centro de Triagem, a iniciativa de mais um serviço “é para facilitar a vida do cidadão que precisa fazer o teste, mas não tem disponibilidade para encarar uma fila”.

A coordenadora acrescenta que esse novo serviço já repercute positivamente.

“A gente tem acompanhado nas redes sociais e demais mídias as manifestações muito positivas sobre a entrega de senhas pela internet. Os pacientes atendidos com senhas eletrônicas elogiaram muito essa iniciativa do Governo de Mato Grosso. Por isso, acreditamos que acertamos mais uma vez, temos uma ação de sucesso que agrega muito valor ao nosso projeto aqui no Centro de Triagem”.

Ao todo serão disponibilizados, diariamente, 300 senhas virtuais que podem ser emitidas clicando neste link: triagem.mt.gov.br . Para quem não tem acesso à internet, o Centro de Triagem continua entregando 400 senhas presenciais, das 6h às 6h45.

Passos para retirada das senhas digitais

Passo 1 - Acesse o endereço triagem.mt.gov.br e clique no campo para “Agendamento Centro de Triagem Covid-19”;

Passo 2 - Preencha o formulário de agendamento com as informações pessoais do paciente a ser atendido;

Passo 3 - Preenchido o formulário, clique em agendar atendimento;

Passo 4 - Informe o código recebido via SMS (pelo número de celular cadastrado no formulário) para a confirmação do agendamento;

Passo 5 - Após a confirmação, o protocolo de atendimento com a data e horário do agendamento será enviado por SMS;

Passo 6 - Pronto! Com a senha gerada, é importante que o paciente compareça ao Centro de Triagem no horário agendado. A senha só é válida para o dia em que ela foi emitida.

Serviço

O Centro de Triagem na Arena Pantanal fica localizado na Av. Agrícola Paes de Barros, s/n - Verdão, em Cuiabá.

O atendimento no Centro de Triagem funciona de segunda-feira a domingo, das 7h às 17h. São entregues até 650 senhas das 6h às 6h45. É obrigatório o uso de máscaras de proteção e as equipes do Corpo de Bombeiros monitoram o local para garantir a organização do espaço durante a entrega das senhas.

