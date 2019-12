Cantora de Forró morre durante show de Pré-Reveillón

A cantora de Forró Andreia Ribeiro morreu na manhã deste domingo depois de passar mal durante um show no município de José de Freitas, no Piauí.

A ex-vocalista da Banda Toda Boa sofreu um mal súbito no momento em que estava fazendo show de Pré-Réveillon. A cantora desmaiou na hora em que cantava, bateu com a cabeça no chão do palco, vomitou e teve sangue irrigado para o pulmão.

A cantora foi socorrida para o Hospital Nossa Senhora do Livramento. Em seguida, foi transferida para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde morreu três horas depois, segundo a assessoria da unidade de saúde.

A prefeitura de José de Freitas emitiu uma nota de pesar lamentando a morte da cantora.